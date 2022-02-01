Седьмой корпус «Ленэкспо» начал принимать первых пациентов с омикроном

Седьмой павильон госпиталя «Ленэкспо» снова начал прием пациентов с коронавирусом.

На данный момент там развернуто 300 коек. Как рассказал Руслан Дмитришен, заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн, во вновь открытый павильон в основном поступают студенты с легкой формой заболевания.

Продолжает работать и пятый павильон – там находится 241 пациент, один в реанимации.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.