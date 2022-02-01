Финансист заявил о риске обвала рубля до 100 за доллар

Эксперт порекомендовал выбирать для валютных инвестиций только активы, которые приносят доход. Фото: Pixabay

Эксперт порекомендовал выбирать для валютных инвестиций только активы, которые приносят доход. Фото: Pixabay

Финансист заявил о риске обвала рубля в случае вооруженного конфликта с участием России.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что при текущих ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар бы стоит 65 рублей, сообщает агентство «Прайм».

В случае реального столкновения, участие в котором примет Россия, то обвал рубля случится моментально, и котировки на нефть не смогут спасти национальную валюту.

По словам эксперта, при текущей напряженности на геополитическом поле рубль может закрепиться в районе 80 единиц за доллар и более 90 — за евро. Американская валюта может стоить и сто рублей, если нефтяной рынок обвалит новый опасный штамм коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что делает США негативно сказывается на доверии к доллару, в частности со стороны России. Международные подсчеты в валюте Америки могут привести к рискам.