Эндокринолог предостерегла россиян, что отдых на море зимой может быть опасен

Эндокринолог предостерегла россиян, что отдых на море зимой может быть опасен. Фото: Pixabay

Эндокринолог предостерегла россиян, что отдых на море зимой может быть опасен. Фото: Pixabay

По мнению специалиста, поездки к море особенно противопоказаны пациентам с гиперфункцией щитовидной железы.

Врач-эндокринолог Татьяна Суслова заявила, что у этой группы людей поездки к морю зимой могут вызвать обострение тиреотоксикоза. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что когда человек улетает из зимнего климата в жаркую морскую среду, щитовидная железа может помочь приспособиться к смене климата, но сделать это резко она не может. Для перехода из одного режима в другой организму нужно несколько месяцев.

Подчеркивается, что за некоторое время щитовидная железа успевает развить или сузить систему кровеносных сосудов, а увеличивает или уменьшает поток гормонов к каждой клетке тела. Когда же переезд из холода в жару совершается резко, щитовидная железа оказывается в состоянии стресса.

Перед отпуском, по мнению специалиста, необходима консультация с врачом.

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