Эндокринолог предостерегла россиян, что отдых на море зимой может быть опасен

Эндокринолог предостерегла россиян, что отдых на море зимой может быть опасен
Эндокринолог предостерегла россиян, что отдых на море зимой может быть опасен. Фото: Pixabay

По мнению специалиста, поездки к море особенно противопоказаны пациентам с гиперфункцией щитовидной железы.

Врач-эндокринолог Татьяна Суслова заявила, что у этой группы людей поездки к морю зимой могут вызвать обострение тиреотоксикоза. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что когда человек улетает из зимнего климата в жаркую морскую среду, щитовидная железа может помочь приспособиться к смене климата, но сделать это резко она не может. Для перехода из одного режима в другой организму нужно несколько месяцев.

Подчеркивается, что за некоторое время щитовидная железа успевает развить или сузить систему кровеносных сосудов, а увеличивает или уменьшает поток гормонов к каждой клетке тела. Когда же переезд из холода в жару совершается резко, щитовидная железа оказывается в состоянии стресса.

Перед отпуском, по мнению специалиста, необходима консультация с врачом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что посетив Крым, российский турист поделился такой фразой как «до Турции еще как до Луны».

море отдых Россия щитовидная железа


 

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