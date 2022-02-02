Петербургские депутаты предложили предоставить малому бизнесу беззалоговые займы до 5 млн рублей

Петербургские депутаты предложили предоставить малому бизнесу беззалоговые займы до 5 млн рублей
Эти средства направят на поддержку организаций, оказавшихся под ударом в непростой эпидемиологической ситуации. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В ЗакСобрании Петербурга выступили с предложением ввести новую меру поддержки малого бизнеса.

Депутат ЗакСа Дмитрий Панов предложил предоставить предпринимателя беззалоговые займы с лимитом до 5 миллионов рублей. С такой инициативой он обратился к вице-губернатору Максиму Соколову.

По мнению парламентария, новая волна коронавируса в Петербурге заставляет власти вводить новые ограничения, что не добавляет уверенности в завтрашнем дне для бизнеса.

«С целью недопущения ухудшения состояния наиболее уязвимых категорий предпринимательской деятельности, я принял решение обратиться в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Юрьевича Соколова на предмет предоставления Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга беззалоговых займов с лимитом до 5 млн рублей», — сообщил депутат.

Эти средства предлагается направить на поддержку организаций, оказавшихся под ударом в непростой эпидемиологической ситуации, а в частности кинотеатров, предприятий концертной деятельности, общепита, а также детских центров и спортивных секций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Заксобрание Петербурга просит Минздрав повлиять на цены ПЦР-тестов.

займы заксобрание петербурга малый бизнес новости СПб поддержка малого бизнеса


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские депутаты предложили предоставить малому бизнесу беззалоговые ...
Роспотребнадзор: 80% случаев коронавируса в Петербурге вызваны ...
Петербуржец проехал пару метров на угнанном «Опеле» и попал в ДТП
Стало известно, на какую сумму повысили страховые пенсии россиян
Симптомы «Омикрона» у детей: на что обратить внимание родителям
Организованная группа по наркосбыту в Петербурге задержана полицией
За Беглова снег в Петербурге зэки убирать не будут
Диетолог посоветовала запивать кофе стаканом воды