Петербургские депутаты предложили предоставить малому бизнесу беззалоговые займы до 5 млн рублей

Эти средства направят на поддержку организаций, оказавшихся под ударом в непростой эпидемиологической ситуации. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Эти средства направят на поддержку организаций, оказавшихся под ударом в непростой эпидемиологической ситуации. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В ЗакСобрании Петербурга выступили с предложением ввести новую меру поддержки малого бизнеса.

Депутат ЗакСа Дмитрий Панов предложил предоставить предпринимателя беззалоговые займы с лимитом до 5 миллионов рублей. С такой инициативой он обратился к вице-губернатору Максиму Соколову.

По мнению парламентария, новая волна коронавируса в Петербурге заставляет власти вводить новые ограничения, что не добавляет уверенности в завтрашнем дне для бизнеса.

«С целью недопущения ухудшения состояния наиболее уязвимых категорий предпринимательской деятельности, я принял решение обратиться в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Юрьевича Соколова на предмет предоставления Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга беззалоговых займов с лимитом до 5 млн рублей», — сообщил депутат.

Эти средства предлагается направить на поддержку организаций, оказавшихся под ударом в непростой эпидемиологической ситуации, а в частности кинотеатров, предприятий концертной деятельности, общепита, а также детских центров и спортивных секций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Заксобрание Петербурга просит Минздрав повлиять на цены ПЦР-тестов.