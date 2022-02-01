Заксобрание Петербурга просит Минздрав повлиять на цены ПЦР-тестов

Заксобрание Петербурга просит Минздрав повлиять на цены ПЦР-тестов
Александр Бельский заявил, что в борьбе с ковидом нет места прибыли фармацевтических и медицинских организаций. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Законодательное собрание Петербурга обратилось к Минздраву с просьбой взять под контроль стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения и профилактики коронавируса.

Председатель парламента Александр Бельский заявил, что в настоящее время цены на ПЦР-тесты в аптеках варьируются от 646 до 3000 рублей, а платное тестирование на коронавирус в клиниках обойдется не менее чем в 1200 рублей. При этом стоимость тестирования регулярно повышается, что, как считает Бельский, совершенно недопустимо в разгар новой волны пандемии. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

По мнению спикера парламента, в борьбе с ковидом нет места прибыли фармацевтических и медицинских организаций. Рост заболеваемости можно остановить только при своевременной диагностике, профилактике и лечении всех заболевших.

«А для этого тесты и лекарства должны быть доступны каждому, независимо от дохода», — подчеркнул Бельский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в понедельник служба «122» в Петербурге приняла около 200 тысяч звонков.

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