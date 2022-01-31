В понедельник служба «122» в Петербурге приняла около 200 тысяч звонков

В понедельник служба "122" в Петербурге приняла около 200 тысяч звонков. Фото: pixabay.com

В понедельник служба "122" в Петербурге приняла около 200 тысяч звонков. Фото: pixabay.com

Пиковая нагрузка была зафиксирована службой «122» в понедельник, 31 января. В Санкт-Петербурге операторы обработали за день почти 200 тысяч звонков.

Резкий рост звонков был зафиксирован с самого начала недели. Об этом сообщает пресс-служба по информатизации и связи.

Отмечается, что активнее всего горожане звонили в службу с 07:00 до 11:00. Прирост такого большого количества звонков характерен для понедельников в это время, но специалисты опасаются, что в следующий раз это может привести к сбоям в системе.

Технические возможности уже были расширены за счет поддержки от АТС Смольного и операторов связи. Также было увеличено количество операторов на линии и расширена пропускная способность линий с операторами сотовой связи. Таким образом, в настоящий момент «122» может принимать до 8 тысяч звонков. Однако даже этого может быть не достаточно, некоторые петербуржцы все равно не могут дозвониться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за распространения омикрон-штамма выросла нагрузка на службу вызова врача «112». Горожанам напомнили о том, что вызов врача доступен в круглосуточном режиме.