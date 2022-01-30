Петербуржцам напомнили, что служба вызова врача «122» работает круглосуточно

Петербуржцам напомнили, что служба вызова врача &#171;122&#187; работает круглосуточно
Больше всего обращений поступает с утра и до полудня. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге из-за распространения «Омикрона» выросла нагрузка на службу вызова врача «112». Горожанам напомнили о том, что вызов врача доступен в круглосуточном режиме.

При этом чаще всего горожане звонят именно утром, рекордное количество заявок приходится на промежуток с 8:00 до 10:00.

Как сообщили на официальной странице пресс-службы Смольного во «ВКонтакте», горожане могут оставить заявку голосовому помощнику в любое время. Ответы на вопросы бота позволяют минимизировать время оформления заявки.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки число заболевших COVID подскочило до 14 939 тысяч. 2 880 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 63 пациента скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с повышенной заболеваемостью было внесено предложение усилить работу скорых и служб 112., а также подготовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований.

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