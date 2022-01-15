В связи с ожидаемым ростом заболеваний коронавирусом в Петербурге усилят работу служб 112

В связи с ожидаемым ростом заболеваний коронавирусом в Петербурге усилят работу служб 112
В связи с ожидаемым ростом заболеваний коронавирусом в Петербурге усилят работу служб 112. Фото: пресс-служба Смольного

В Северной столице все еще остается напряженной эпидемиологическая ситуация, поэтому в будущем ожидается рост забелевших коронавирусной инфекцией.

На заседании межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса в субботу, 15 января, обсудили, необходимые меры и сложившуюся ситуацию в Петербурге после новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова прошло заседание Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции, где выяснилось что в городе произошел всплеск заболеваемости после новогодних праздников и поездок граждан в другие регионы.

На сегодняшний день в Петербурге отмечается 25 тысяч заболевших, из которых примерно четыре тысячи находится в стационарах. В связи с повышенной заболеваемостью было внесено предложение усилить работу скорых и служб 112., а также подготовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга не рассматривали возможность отмены QR-кодов в ближайшее время.

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