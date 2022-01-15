Смольный не собирается ослаблять ограничения по QR-кодам

Смольный не собирается ослаблять ограничения по QR-кодам
Смольный не собирается ослаблять ограничения по QR-кодам. Фото: Gazeta.SPb.ru

Информация о том, что правило о проверке QR-кодов могут отменить, оказалась не такой уж и обнадеживающей. В Смольном о подобном послаблении не задумывались.

Днем ранее первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов рассказал СМИ, что в Северной столице могут убрать QR-коды. Кроме того, поводом для обсуждения отмены новой системы стала отправка на доработку федерального законопроекта о введении QR-кодов. Однако «Невский Новости» утверждают, что в власти города ничего подобного не обсуждали.

Высокопоставленный собеседник издания отметил, что речи об отмене QR-кодов в ближайшие дни или недели не идет.

«Да, мы рассматриваем ослабление ограничений, в том числе и возвращение графиков работы заведений общепита к обычному режиму, но решение будет принимать губернатор на основании рекомендаций Роспотребнадзора», — отметили в Смольном.

На настоящий момент, по словам собеседника издания, явных улучшений с эпидемиологической ситуацией в Петербурге нет, и вряд ли что-то изменится в ближайшие дни или недели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о решении Кабмина месте с правящей партией отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

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