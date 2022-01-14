Голикова: правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Голикова: правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — приводит ее слова РИА «Новости».

Законопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября 2021 года. Изначально планировалось обязать предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, но потом от идеи проверок на транспорте решили отказаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России обсуждают вопрос о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух чиновников кабмина и источники в транспортной отрасли. Как пояснил источник в транспортной отрасли, до 15 ноября власти будут собирать предложения от федеральных ведомств, после чего могут перейти к принятию конкретных мер.

QR-код законопроект татьяна голикова


 

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