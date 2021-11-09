В России обсуждают вопрос о введении QR-кодов в самолетах и поездах

По данным источника, QR-коды могут начать вводить в самолетах уже после новогодних праздников. Фото: unsplash

По данным источника, QR-коды могут начать вводить в самолетах уже после новогодних праздников. Фото: unsplash

Власти России обсуждают возможность ввести QR-коды для пассажиров самолетов и поездов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух чиновников кабмина и источники в транспортной отрасли. В профильном ведомстве изданию рассказали, что сейчас изучается техническая возможность введения системы QR-кодов на транспорте. Решение о запуске системы могут принять в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в стране.

Как пояснил источник в транспортной отрасли, до 15 ноября власти будут собирать предложения от федеральных ведомств, после чего могут перейти к принятию конкретных мер.

Другой источник рассказал, что QR-коды могут начать вводить в самолетах уже после новогодних праздников. Начать с авиатранспорта решили из-за того, что там систему будет проще ввести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским вузам дали право вводить систему QR-кодов для студентов.