Российским вузам дали право вводить систему QR-кодов для студентов

Минобрнауки РФ заявило, что российские вузы имеют право самостоятельно принимать меры по предотвращению распространения коронавируса.

В пресс-службе ведомства заявили, что с 8 ноября вузы и научные организации получили право продолжать обучать студентов в виде самостоятельной работы и дистанционно. При этом в рамках федерального закона вузы могут самостоятельно принимать решение о введении мер, направленных на борьбу с COVID-19, в стенах своих учреждений.

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья ранее договорился провести эксперимент по введению системы QR-кодов для посещения университетов.

QR-коды для студентов уже ввел Московский городской педагогический университет. С 15 ноября на очные занятия смогут попасть только обладатели QR-кодов. Для студентов с медотводом и младше 18 лет организуют бесплатное экспресс-тестирование.

Непривитые обучающиеся без медотвода будут учиться дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков ответил на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов.