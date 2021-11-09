Российским вузам дали право вводить систему QR-кодов для студентов

Российским вузам дали право вводить систему QR-кодов для студентов
QR-коды для студентов уже ввел Московский городской педагогический университет. Фото: Gazeta.SPb

Минобрнауки РФ заявило, что российские вузы имеют право самостоятельно принимать меры по предотвращению распространения коронавируса.

В пресс-службе ведомства заявили, что с 8 ноября вузы и научные организации получили право продолжать обучать студентов в виде самостоятельной работы и дистанционно. При этом в рамках федерального закона вузы могут самостоятельно принимать решение о введении мер, направленных на борьбу с COVID-19, в стенах своих учреждений.

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья ранее договорился провести эксперимент по введению системы QR-кодов для посещения университетов.

QR-коды для студентов уже ввел Московский городской педагогический университет. С 15 ноября на очные занятия смогут попасть только обладатели QR-кодов. Для студентов с медотводом и младше 18 лет организуют бесплатное экспресс-тестирование.

Непривитые обучающиеся без медотвода будут учиться дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков ответил на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов.

вузы минобрнауки система QR-кодов студенты


 

Новости партнеров
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче "Зенита" и «Ювентуса»
"Петроэлектросбыт» начнет собирать с петербуржцев плату за радио, которым никто не пользуется
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российским вузам дали право вводить систему QR-кодов для студентов
В Британии нашли объяснение смертей привившихся от COVID-19
Минпросвещения предложило обновить правила русского языка
В России идет разработка новой зенитной ракетной системы С-550
Москвичей предупредили о самой холодной предстоящей ночи
Останкинская башня в честь 200-летия Достоевского покажет сцены из его жизни
Непривитые жители Ленобласти пожаловались на закрытые библиотеки
Замдиректора колпинской школы получила условный срок за махинации с зарплатами