Песков ответил на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов

Песков ответил на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Сокращение срока действия QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 и переболевших этим заболеванием не обсуждалось и не обсуждается. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с QR-кодами о вакцинации, которая наблюдалась утром в понедельник, 8 ноября, связана с техническим сбоем на портале «Госуслуги».

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что портал «Госуслуг» находится в процессе совершенствования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые пользователи «Госуслуг» утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов о пройденной вакцинации изменился с 12 на 6 месяцев. В ведомствах сообщили, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале.

QR-коды Дмитрий Песков коронавирусная пандемия


 

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