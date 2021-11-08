На «Госуслугах» произошел сбой после информации о проблемах с QR-кодами

На &#171;Госуслугах&#187; произошел сбой после информации о проблемах с QR-кодами
Пользователи кинулись проверять срок действия своих QR-кодов. Фото: Gazeta.SPb.ru

После сообщений о досрочном истечении сроков действия сертификатов о вакцинации у многих россиян, портал «Госуслуги» работает с перебоями.

Некоторые пользователи портала утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов о пройденной вакцинации изменился с 12 на 6 месяцев. В ведомствах сообщили, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Несмотря на это россияне кинулись проверять свои электронные сертификаты. Вероятно, именно из-за большого наплыва пользователей на сайте произошел сбой.

«По техническим причинам портал временно недоступен», — такое сообщение видели россияне при попытке зайти в личный кабинет.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что срок действия QR-кодов остается прежним.

QR-коды госуслуги новости СПб


 

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