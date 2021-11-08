Минздрав РФ: срок действия QR-кодов остается прежним

Минздрав РФ: срок действия QR-кодов остается прежним
По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

Срок действия QR-кодов остается прежним, сообщили Минцифры и Минздрав.

Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. В ведомствах сообщили, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Сейчас QR-коды восстанавливаются, они будут действительны в течение всего срока.

Срок действия QR-кодов остается прежним, сообщает также Оперштаб.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Утро 8 ноября сообщалось, что привитым от COVID-19 петербуржцам начали сокращать вдвое срок действия QR-кодов, подтверждающих прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм коронавируса, который на данный момент считается одним из самых неагрессивных.

QR-код госуслуги минздрав рф


 

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