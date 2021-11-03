В Минздраве обсуждают сокращение срока действия QR-кодов

В Минздраве обсуждают сокращение срока действия QR-кодов
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Сейчас сертификаты считаются действительными в течение года.

В России могут сократить срок действия QR-кодов с одного года до шести месяцев. Таким мнением поделился главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметил, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм коронавируса, который на данный момент считается одним из самых неагрессивных. Сейчас появляются новые мутации – прививки способны защитить и от них, но человек находится в безопасности уже меньший срок. Именно поэтому в Минздраве обсуждают возможность сокращения срока действия QR-кодов.

Напоминаем, что в России с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни. Власти рассчитывают, что за это время снизится количество заболевших, а также увеличится темп вакцинации. После Смольный планирует ввести систему QR-кодов – посещать многие общественные места смогут только те, кто сделал прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранцы отменяют туры в Россию из-за недействительности QR-кода за зарубежную прививку.

QR-код вакцинация минздрав


 

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