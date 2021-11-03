Иностранцы отменяют туры в Россию из-за недействительности QR-кода за зарубежную прививку

Иностранные граждане отменяют и переносят туры в Россию на новые даты из-за введения нерабочих дней и обязательных QR-кодов, которые можно получить только за вакцинацию российскими препаратами.

Из-за неопределенности с дальнейшими ограничениями многие туристы отказываются от путешествия в Россию, которое они планировали раньше. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России «локдаун» (нерабочие дни до 7 ноября), так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — сообщает «Вестник АТОР».

Еще одной проблемой стали для иностранных граждан — QR-коды, которые можно получить только при наличии прививки от российского производителя. QR-код, полученный за иностранную прививку — не действует на территории РФ. Именно поэтому на данный момент посещение театров и музеев для иностранных граждан является весьма проблематичным. По словам, гендиректора компании «Тари Тур» Марина Левченко в настоящий момент отсутствуют регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что люди, у которых официально не был подтвержден коронавирус, могут остаться без QR-кода. Заболевание коронавирусом должно быть официально подтверждено.