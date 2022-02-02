С 3 февраля пенсионеров, получающих пенсию на карту, ждет приятный сюрприз

Приятные бонусы для своих пожилых клиентов подготовил один из российских банков. Граждане пенсионного возраста, получающие ежемесячные переводы пенсий на банковскую карту, смогут рассчитывать на единовременную выплату и бесплатную страховку от мошеннических действий и незаконных списаний денег со счета.

Для того, чтобы получить эти приятные бонусы уже в феврале, нужно завести определенную карту одного из российских банков.

Эта приятная новость касается всех пенсионеров, пользующихся банковскими картами ВТБ. Банк подготовил своим клиентам много полезных бонусов и приятных возможностей. В частности, до апреля всем клиентам, получающим пенсии на карту ВТБ, банк дополнительно начислит 2 000 рублей. Эту сумму можно тратить как угодно, на любые нужды и потребности клиента банка. Начислять бонусные две тысячи начнут уже с 3 февраля. Воспользоваться ими можно в любое время.

Годовой процент на остаток на счете тоже повышен и с 2022 года составляет 8%. Ежегодно именно на этот процент от суммы денежных накоплений на карте будет дополнительно начисляться пенсионерам. Повышенная процентная ставка на накопленную сумму на счете тоже порадует пожилых россиян. 8% — это довольно высокая ставка на вклады, которая превышает предложения многих других банков.

Приятным бонусом станет и страховка от мошенников. Это бесплатная услуга защитит счета пенсионеров, например, при попытке незаконного списания денег с карты. Чаще всего именно пожилые люди становятся объектом действий мошенников. Разными обманными путями злоумышленники выманивают деньги у пенсионеров, а также взламывают счета и незаконно уводят деньги со счетов.

Банк ВТБ решил обезопасить своих пожилых клиентов от рисков и застраховать пенсии на картах. Это бесплатный бонус, который поможет спасти деньги или вернуть их, если злоумышленникам все же удалось провести транзакцию.