Суд закрыл оптовый рынок «Салова 52» на 70 суток

Суд приостановил работу "Петроинвеста" и "Центра оптовой торговли" на 70 суток. Фото: pixabay

Суд приостановил работу "Петроинвеста" и "Центра оптовой торговли" на 70 суток. Фото: pixabay

В Петербурге по решению суда на временно закрывается крупный оптовый рынок «Салова 52» в промзоне Фрунзенского района.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, Фрунзенский районный суд постановил привлечь к административной ответственности ООО «Петроинвест» и ООО «Центр оптовой торговли».

У «Петроинвеста» обнаружили 197 нарушений пожарной безопасности, а у «Центра оптовой торговли» — 181. К ответственности привлечены юрлица.

На территории оптового рынка «Салова 52» на Софийской улице при проверке не нашли огнетушителей, в помещениях не было систем оповещения и управления эвакуацией людей при задымлении. А системы противопожарной защиты были неисправны.

Суд приостановил работу рынка «Салова 52» на 70 суток. Возобновить работу юрлица смогут только после устранения нарушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что судья из Колпино не смогла попасть на заседание из-за сугробов.