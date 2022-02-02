Московский синоптик запрещает петербургским СМИ называть свою фамилию в новостях

Синоптик из Москвы, ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус возмутился тем, что петербургские СМИ используют его фамилию в своих новостях. Прогнозист намекнул на возможность коммерческих, то есть за деньги, отношений.

Несколько лет назад Леус начал активно вести свою страницу в Facebook. Чуть ли не ежедневно он публиковал прогноз погоды на ближайший день. Средства массовой информации Северной столицы каждое утро делали из постов синоптика новости о том, какая будет Петербурге погода. Так продолжалось вплоть до февраля 2022 года. Казалось, что всех все устраивает: журналистам новости, Леусу цитируемость в СМИ.

Мойка78 пишет, что 2 февраля от Леуса пришло недвусмысленное сообщение.

«Считаю, что использование моей фамилии без разрешения не правомерно, а регулярное и ежедневное использование информации выходит в поле коммерческих отношений», — заявлял синоптик.

Другими словами, прогнозист частной компании вовсе не рад бесплатной рекламы в СМИ и даже намекнул, что неплохо бы перевести отношения в коммерческое русло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Александр Половцев об уборке снега в Петербурге: «То, что происходит в последние годы, — это ужасно».