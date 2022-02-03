6 500 рублей доплатят за 13 лет трудового стажа в 2022 году

При выходе на пенсию гражданин может претендовать на дополнительную выплату. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

При выходе на пенсию гражданин может претендовать на дополнительную выплату. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пенсионный специалист Ирина Сивакова объяснила, какая категория пожилых граждан вправе рассчитывать на дополнительные выплаты пенсий в 2022 году.

Если человек официально проработал 13 и более лет, накопил суммарный трудовой стаж, подтвержденный трудовой книжкой, то при выходе на пенсию гражданин может претендовать на дополнительную выплату. Вторую пенсию можно получить, накопив 23,4 страховых пенсионных балла.

Ирина Сивакова напомнила, что военные пенсионеры тоже могут получать дополнительные деньги ежемесячно. Пенсионные пособия за выслугу лет выплачиваются после увольнения со службы. Финансирование идет из ведомства, в котором служил человек, сообщает Primpress.

Но как только гражданин достигнет пенсионного возраста, он лишается ведомственной пенсии. Зато может оформить выплаты через Пенсионный фонд и получать деньги из федерального бюджета. Таким образом, право на дополнительную пенсию для военных сохраняется при соблюдении условий. Это или 13 лет страхового стажа, которые не учитывают годы выслуги, или накопленные 23,4 пенсионных балла.

Специалисты напоминают, что получение сразу двух выплат (ведомственной и государственной) противозаконно и может быть расценено как мошенничество. Чтобы такого не происходило, нужно своевременно уведомить Пенсионный фонд о наличие ведомственных выплат.

Страховая часть пенсий для военных выплачивается, только если они ушли со службы, а потом работали на гражданской должности 13 и более лет. Такие граждане вправе оформить вторую, страховую пенсию. Назначается она отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту проживания. В ней учитываются и региональные коэффициенты.

Начисление второй пенсии проходит без фиксированной суммы, которую не учитывают. В 2022 году фиксированная часть составит 6,5 тысяч рублей.