Глыба льда разбила пешеходу голову на Бабушкина

Ледяная глыба чуть ли не убила 27-летнего мужчину на улице Бабушкина.

Молодой парень попал в больницу с диагностированной закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Кусок льда покалечил мужчину в Петербурга. Пострадавший шел мимо дома № 42 по улице Бабушкина в Невском районе. Все случилось 1 февраля, незадолго до полудня.

Побитого отправили в медучреждение. Доктора определили, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В настоящий момент он находится в приемном покое, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге.