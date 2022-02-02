Глыба льда разбила пешеходу голову на Бабушкина

Глыба льда разбила пешеходу голову на Бабушкина
Кусок льда размозжил голову парня. Фото: pexels.com

Ледяная глыба чуть ли не убила 27-летнего мужчину на улице Бабушкина.

Молодой парень попал в больницу с диагностированной закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Кусок льда покалечил мужчину в Петербурга. Пострадавший шел мимо дома № 42 по улице Бабушкина в Невском районе. Все случилось 1 февраля, незадолго до полудня.

Побитого отправили в медучреждение. Доктора определили, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В настоящий момент он находится в приемном покое, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге.

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Глыба льда разбила пешеходу голову на Бабушкина
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