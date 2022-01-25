Собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге

Собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге. Фото: группа"Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге. Фото: группа"Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Петербурженка потеряла своего питомца из-за глыбы льда, свалившейся во время очистки крыши прямо на собаку. Ограждений вокруг не было, и сама хозяйка чудом осталась жива.

В Адмиралтейском районе на Малодетскосельском проспекте 22\29 случился смертельный инцидент с животным. Во время чистки снега одна из льдин свалилась на голову собаке. В результате животное скончалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Отмечается, что собака была с хозяйкой. Петербуржцы комментируют, что хорошо, что по девушке не попало, потому что на месте инцидента не было ограждений.

При этом утверждается, что уже после того, как хозяйка уехала с телом собаки, четверо сотрудников ЖЭКа судорожно принялись убирать наледь, клеить объявления и натягивать ограничительные ленты.

Издание «Фонтанка» рассказало, что в ЖКС Адмиралтейского района уже в курсе ситуации, но не знают, что конкретно произошло на проспекте. Единственное, о чем знает ведомство это то, что звонила девушка с проклятиями, говорила, что убили ее собаку.

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