Собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге

Собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге
Собаку насмерть пришибло куском льда во время очистки крыши в Петербурге. Фото: группа"Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Петербурженка потеряла своего питомца из-за глыбы льда, свалившейся во время очистки крыши прямо на собаку. Ограждений вокруг не было, и сама хозяйка чудом осталась жива.

В Адмиралтейском районе на Малодетскосельском проспекте 22\29 случился смертельный инцидент с животным. Во время чистки снега одна из льдин свалилась на голову собаке. В результате животное скончалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Отмечается, что собака была с хозяйкой. Петербуржцы комментируют, что хорошо, что по девушке не попало, потому что на месте инцидента не было ограждений.

При этом утверждается, что уже после того, как хозяйка уехала с телом собаки, четверо сотрудников ЖЭКа судорожно принялись убирать наледь, клеить объявления и натягивать ограничительные ленты.

Издание «Фонтанка» рассказало, что в ЖКС Адмиралтейского района уже в курсе ситуации, но не знают, что конкретно произошло на проспекте. Единственное, о чем знает ведомство это то, что звонила девушка с проклятиями, говорила, что убили ее собаку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах травмирования новорожденного, который госпитализирован с укусами кота

Малодетскосельский проспект новости СПб ограждение происшествие уборка снега


 

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