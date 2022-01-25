В больницу в Петербурге госпитализировали покусанного котом младенца

Полиция в Московском районе Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования новорожденного, который госпитализирован с укусами кота.

Как сообщает 78.ru, все произошло накануне днем в квартире на проспекте Космонавтов. Бригада скорой помощи забрала в детскую больницу мальчика, которому меньше недели — он родился 18 января. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, у него укушенные раны лобно-теменной области с обеих сторон.

Со слов родителей, на малыша напал домашний кот. Это случилось во время кормления младенца грудью.

В полиции выяснили, что семья полная, на учете не состоит. Проводится проверка, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всеволожская прокуратура начала проверку после падения ребенка под лед.