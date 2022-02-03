В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID в России

В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID в России
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

Рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, рост заболевших COVID-19 в стране будет наблюдаться еще некоторое время, так как все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметила, что в Москве, Подмосковье и Петербурге уже в текущий момент доминирует штамм «омикрон», у которого отмечается большая заразность, чем у «дельты», поэтому и рост такой стремительный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2 (он же «стелс-омикрон») был обнаружен в 44 российских регионах нашей страны.

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