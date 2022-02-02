«Стелс-омикрон» выявили в 44 российских регионах

«Стелс-омикрон» выявили в 44 российских регионах
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что подвид омикрона BA.2 был выявлен в 44 регионах Российской Федерации.

О том, что новый подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2 (он же «стелс-омикрон») был обнаружен в 44 российских регионах нашей страны. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет «Интерфакс».

Хафизов добавил, что появление данной линии вовсе не неожиданность, если судить с точки зрения эволюции вирусов.

По словам специалиста, первый в мире образец линии BA.2 был найден еще 17 ноября прошлого года в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован уже в более чем в 50 странах мира.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Великобритании распространяется новый вариант «омикрона» BA.2.

«Стелс-омикрон» ВА.2 коронавирус пандемия Роспотребнадзор Россия


 

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