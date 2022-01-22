В Великобритании распространяется новый вариант «омикрона» BA.2

На сегодняшний день в Британии обнаружено не менее 426 случаев инфицирования данным вариантом. Фото: unsplash

На сегодняшний день в Британии обнаружено не менее 426 случаев инфицирования данным вариантом. Фото: unsplash

Британские медики выявили новый вариант штамма коронавируса «омикрон», которому присвоили название BA.2.

Об этом говорится в заявлении на сайте Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

Предварительные анализы показали, что вариант BA.2 распространяется с более высокой скоростью, чем оригинальный «омикрон». На сегодняшний день в Британии обнаружено не менее 426 случаев инфицирования данным вариантом, при этом первый случай зафиксировали в начале декабря 2021 года.

BA.2 уже зафиксировали в 40 странах, общее число заражений этим вариантом превысило восемь тысяч. Определить место происхождения этой разновидности ковида в настоящее время не могут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о новых симптомах «омикрона».