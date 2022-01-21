Врач рассказал о новых симптомах «омикрона»

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о новой симптоматике штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Специалист поделился в эфире «Радио 1», что в последнее время пациенты с коронавирусом пугают его. Первый больной с «омикроном» попал в его больницу в начале декабря, и тогда начали говорить о совершенно других симптомах ковида.

В больнице были пациенты с легкой формой ковида, которые жаловались на заложенность носа, першение в горле, кашель и повышенную температуру. Сейчас симптомы начали утяжеляться. У пациентов отмечаются резкая головная боль, сильная боль в горле, заложенность носа, температура до 38 градусов, ломота в теле и новый симптом — конъюнктивит.

Также врач рассказал, что теперь коронавирус стал чаще поражать бронхи, а не легкие. Кроме того, ковидом при «омикроне» стали чаще заболевать дети, причем в более тяжелой форме, чем раньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, почему симптомы коронавируса при «омикроне» стали легче.