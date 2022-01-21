Врач рассказал о новых симптомах «омикрона»

Врач рассказал о новых симптомах &#171;омикрона&#187;
Сейчас симптомы начали утяжеляться. Фото: pexels

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о новой симптоматике штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Специалист поделился в эфире «Радио 1», что в последнее время пациенты с коронавирусом пугают его. Первый больной с «омикроном» попал в его больницу в начале декабря, и тогда начали говорить о совершенно других симптомах ковида.

В больнице были пациенты с легкой формой ковида, которые жаловались на заложенность носа, першение в горле, кашель и повышенную температуру. Сейчас симптомы начали утяжеляться. У пациентов отмечаются резкая головная боль, сильная боль в горле, заложенность носа, температура до 38 градусов, ломота в теле и новый симптом — конъюнктивит.

Также врач рассказал, что теперь коронавирус стал чаще поражать бронхи, а не легкие. Кроме того, ковидом при «омикроне» стали чаще заболевать дети, причем в более тяжелой форме, чем раньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, почему симптомы коронавируса при «омикроне» стали легче.

омикрон-штамм симптомы коронавируса симптомы омикрона


 

Новости партнеров
В Госдуме предлагают отменить коммунальные платежи для ветеранов
В Госдуме предлагают отменить коммунальные платежи для ветеранов
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал о новых симптомах «омикрона»
В Петербурге приостановили вакцинацию от всех заболеваний, кроме COVID-19
Актера Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
В аэропорту Пулково сегодня задержали два рейса
Ученые доказали, что у юных курильщиков будут склонные к ожирению внучки
Врач Комаровский оценил идею лечить кашель соком редьки с медом
В Петербург поступило более 200 тысяч быстрых тестов на COVID
Рыбу и орехи назвали полезными продуктами для профилактики артрита