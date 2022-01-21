Иммунолог объяснил, почему симптомы коронавируса при «омикроне» стали легче

Врач-иммунолог Николай Крючков объяснил, почему симптомы коронавируса при заражении «омикроном» переносятся легче, чем при других штаммах.

Медик рассказал «Известиям», что чем большее число людей переносят заболевание омикрон-штаммом в легкой или бессимптомной форме, тем больше оснований говорить об ослаблении тяжести симптомов в целом.

Как объяснил иммунолог, наиболее часто встречающиеся признаки ковида — это те симптомы, которые испытывает большинство зараженных в популяции. При этом частота встречаемости тех или иных проявлений напрямую зависит от степени тяжести болезни.

«Если больший процент легкого течения болезни, как в случае с „омикроном“, то и основные симптомы будут легкие — например, острая боль в горле. Это не значит, что у коронавируса раньше были более тяжелые симптомы, так как в действительности большая часть людей переболевает им либо бессимптомно, либо легко», — объяснил Крючков.

Он привел в пример факт о том, что одним из новых симптомов коронавируса стала потеря аппетита. Это, как считает специалист, также говорит о том, что тяжесть ковида в этом варианте снижается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генсек ООН спрогнозировал появление более опасного штамма COVID-19.