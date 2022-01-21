Генсек ООН спрогнозировал появление более опасного штамма COVID-19

Генсек ООН спрогнозировал появление более опасного штамма COVID-19
Глава ООН призвал продолжать кампанию по вакцинации населения. Фото: скриншот Instagram

Генеральный секретарь Организации объединенный наций (ООН) Антониу Гутерреш предполагает, что следующий штамм коронавирусной инфекции может быть опаснее «омикрона».

Генсек заявил на заседании Генассамблеи, что организация должна перейти в режим чрезвычайной ситуации в борьбе с коронавирусом. Он считает, что омикрон-штамм является еще одним предупреждением. Следующий вариант, предрекает генсек, может быть еще хуже.

По словам Гутерреша, прекращение распространения COVID-19 во всех странах мира должно оставаться главным приоритетом мира в наступившем 2022 году.

Глава ООН призвал продолжать кампанию по вакцинации населения и отметил, что ежемесячно в мире производится 1,5 миллиарда доз противоковидных вакцин. При этом он напомнил, что распределение вакцин по странам идет крайне неравномерно. Он призвал сделать вакцинацию всеобщей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за «омикрона» Путин может направить свое обращение к Федеральному собранию позже.

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