Два лося вышли прогуляться у Новоприозерского шоссе

Жители Ленинградской области заметили двух лосей недалеко от Новоприозерского шоссе. Автомобили животных не пугали.
Семью сохатых, пробегающих вдоль оживленной трассы, очевидцы сняли в среду, 2 февраля. Кадры животных появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Новоприозерское шоссе, между развязкой Васкелово/стекляный и развязкой Агалатово в сторону города», — написал автор записи.
На видеозаписи видно, что лоси пробирались сквозь снега в лес, обилие шумного транспорта их явно напугало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжали лежащее животное.