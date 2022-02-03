Автомобилисты заметили семейство кабанов возле Новоприозерского шоссе

Автомобилисты заметили семейство кабанов возле Новоприозерского шоссе
Кабанов заметили в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобилисты заметили кабанов, пробегающих вдоль Новоприозерского шоссе.

Диких животных очевидцы сняли в среду, 2 февраля. Видеозапись с животными появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, несколько взрослых особей и их детеныши увлеченно что-то искали в снегу, не обращая внимания на проезжающие машины и сильный шум дороги.

В комментариях под записью пользователи написали, что кабанов с поросятами на этом месте видят не первый раз.

«Очень часто вижу поросят. На дорогу не выходят», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два лося вышли прогуляться у Новоприозерского шоссе. Лоси пробирались сквозь снега в лес, обилие шумного транспорта их явно напугало.

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