В Пулково утром 3 февраля задержали один рейс

В Пулково утром 3 февраля задержали один рейс
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня утром, 3 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один самолет.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Астрахани. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Утром задерживается рейс до Астрахани. Пассажиры рейса DP 519 авиакомпании «Победа» рассчитывали покинуть Петербург в 8:00, однако время вылета сдвинули на час — до 9:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом.

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