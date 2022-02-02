Пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом

Пассажиропоток в "Пулково" в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Пассажиропоток в "Пулково" в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

За январь «Пулково» обслужило почти на половину пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как стало известно за прошедший январь аэропорт «Пулково» обслужил около 1,4 млн пассажиров, — это на 47% больше, чем за январь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Отмечается, что на внутренних рейсах было обслужено 1,1 млн пассажиров, что составляет на 26% больше, чем за аналогичный период в январе 2021 года. Самыми частыми направлениями по России, которые выбирали россияне, стали Москва, Сочи, Калининград, Архангельск и Краснодар.

В целом на международных линиях обслужили 257 тысяч пассажиров, что стало на 49% больше, чем за январь 2021 года. Самыми популярными направлениями стали Стамбул в Турции, Шарм-эль-Шейх в Египте, Дубай в ОАЭ, Хургада в Египте и Хельсинки в Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 февраля в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не называются.