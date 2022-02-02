Пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом

За январь «Пулково» обслужило почти на половину пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как стало известно за прошедший январь аэропорт «Пулково» обслужил около 1,4 млн пассажиров, — это на 47% больше, чем за январь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Отмечается, что на внутренних рейсах было обслужено 1,1 млн пассажиров, что составляет на 26% больше, чем за аналогичный период в январе 2021 года. Самыми частыми направлениями по России, которые выбирали россияне, стали Москва, Сочи, Калининград, Архангельск и Краснодар.
В целом на международных линиях обслужили 257 тысяч пассажиров, что стало на 49% больше, чем за январь 2021 года. Самыми популярными направлениями стали Стамбул в Турции, Шарм-эль-Шейх в Египте, Дубай в ОАЭ, Хургада в Египте и Хельсинки в Финляндии.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 февраля в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не называются.