В Пулково задержан один авиарейс 2 февраля

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не называются.

Об этом стало известно в среду, 2 декабря. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс R3 778. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:00, но время вылета сдвинули на 07:30. Причины задержки рейса не уточняются.

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из аэропорта Пулково. «Победа» совместно с независимым оператором наземного обслуживания воздушных судов UTG зарегистрировали «Победа хэндлинг».