Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из Петербурга

Авиакомпания &#171;Победа&#187; возобновит международные рейсы из Петербурга
Авиакомпания "Победа" возобновит международные рейсы из Петербурга. Фото: pexels.com

Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из аэропорта Пулково.

Авиакомпания «Победа» совместно с независимым оператором наземного обслуживания воздушных судов UTG зарегистрировали «Победа хэндлинг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По словам пресс-секретаря «Победы» Елены Селивановой, компания была создана исключительно для обслуживания рейсов в аэропорту Пулково. Отмечается, что до сих пор у лоукостера не было дочерних компаний.

Создание нового оператора, возможно, позволит сократить время обслуживания самолётов, повысить пунктуальность и качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке. Кроме того будет возобновлены международные рейсы из Санкт-Петербурга

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Аэрофлот» подготавливает все для того, чтобы ввести QR-коды.

"Победа" ленобласть международные авиаперевозки новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из Петербурга
Заключенного «Крестов», задушившего сокамерника, признали психически больным
Миллиардера Ебралидзе заключили под стражу из-за вероятности побега
За минувший четверг в Петербурге привились 33 с половиной тысячи раз
В Мурино достроили корпус проблемного ЖК «Силы природы»
На проспекте Культуры сбили пешехода: скорая ехала больше часа
Суббота в Петербурге будет холодной, но не слишком ветреной
В России переболевшие ковидом получат QR-код на год