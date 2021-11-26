Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из Петербурга

Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из аэропорта Пулково.

Авиакомпания «Победа» совместно с независимым оператором наземного обслуживания воздушных судов UTG зарегистрировали «Победа хэндлинг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По словам пресс-секретаря «Победы» Елены Селивановой, компания была создана исключительно для обслуживания рейсов в аэропорту Пулково. Отмечается, что до сих пор у лоукостера не было дочерних компаний.

Создание нового оператора, возможно, позволит сократить время обслуживания самолётов, повысить пунктуальность и качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке. Кроме того будет возобновлены международные рейсы из Санкт-Петербурга

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Аэрофлот» подготавливает все для того, чтобы ввести QR-коды.