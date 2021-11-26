«Аэрофлот» готовится ввести QR-коды для перелетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» подготавливает все необходимое для введение QR-кодов, которые будут необходимы для перелетов.

Компания «Аэрофлот» дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы для введения QR-кодов, свидетельствующие о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов РИА Новостям.

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — отметил Полубояринов.

С 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму закон об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Также Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября сообщил журналистам, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ только в феврале 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что законопроекты о введении QR-кодов в самолетах, поездах дальнего следования и других общественных местах не были включены включены в перечень рассматриваемых вопросов правительством на декабрь.