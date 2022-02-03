Пробки утром 3 февраля в Петербурге составили три балла

Пробки утром 3 февраля в Петербурге составили три балла
Пробки составили три балла. Фото: "Яндекс.Пробки"

На дорогах Петербурга утром в четверг, 3 февраля, наблюдаются пробки в три балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробки в Северной столице до 14 часов дня будут составлять максимум четыре балла.

Сейчас небольшие пробки собрались на площади Восстания, Свердловской набережной, набережных Кутузова и Обводного канала, Витебском проспекте.

Движение затруднено на Октябрьской набережной, Петергофском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Софийской улице.

Красным также выделены участки на Индустриальном проспекте, проспекте Энергетиков, Светлановской площади, проспекте Непокоренных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково утром 3 февраля задержали один рейс.

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