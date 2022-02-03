ПФР: часть россиян начнет получать ежемесячное пособие в 14 тысяч

ПФР: часть россиян начнет получать ежемесячное пособие в 14 тысяч
Речь идет о выплатах, на которые могут рассчитывать граждане, подавшие соответствующее заявление в ПФР. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном Фонде России подготовили новую ежемесячную выплату, предназначенную для тех россиян, которые ухаживают за детьми военнослужащих по призыву.

На новое пособие с февраля смогут рассчитывать граждане, подавшие соответствующее заявление в ПФР. Размер пособия составит 14 тыс. рублей.

Как сообщил PRIMPRESS, право на получение денежных средств имеют граждане, которые воспитывают ребенка военнослужащего, пока он служит в армии, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, размер пособия составлял 12 818 рублей в месяц, однако с февраля за счет индексации на 8,4% его размер увеличился почти до 14 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионный фонд РФ подготовил для российских граждан новую единоразовую выплату. Рассчитывать на пособие в повышенном размере смогут только неработающие. Речь идет о единовременном пособии на новорожденного ребенка.

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