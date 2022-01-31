Выплатят по 23 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР

Пенсионный фонд РФ подготовил для российских граждан новую единоразовую выплату. Рассчитывать на пособие в повышенном размере смогут только неработающие.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о единовременном пособии на новорожденного ребенка. Некоторое время назал часть функций по выплате этого пособия передали в ПФР, поэтому оно будет новым для фонда.

Размер пособия с 1 февраля 2022 года будет увеличен на 8,4% за счет индексации. В среднем выплата составит около 20 000 рублей, но в дальневосточных регионах размер будет выше.

«Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям составляет от 22 663,58 руб. до 36 261,73 руб., в зависимости от района проживания», – отметили в ПФР.

Пособие положено только неработающим россиянам. Для получения денежной выплату потребуется подать заявление в фонд. Оформлением пособия будут заниматься до 10 дней, а деньги зачислят в течение пяти рабочих дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам нужно поторопиться с получением выплаты в 7000 рублей, иначе деньги «сгорят».