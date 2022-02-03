Прогноз от ВТБ: число кредитов россиян за 2022 год вырастет на 12%

Прогноз от ВТБ: число кредитов россиян за 2022 год вырастет на 12%
Розничное кредитование в России в 2021 году составило 23,2%, это максимальный показатель с 2012 года. Фото: pixabay

Банк ВТБ ожидает, что розничное кредитование россиян за 2022 год вырастет на 12%.

Об этом сообщил зампредправления ВТБ Анатолий Печатников. Согласно данным Центробанка, розничное кредитование в России в 2021 году составило 23,2%, это максимальный показатель с 2012 года. Выдачи кредитов в ВТБ в прошлом году выросли на 40% — до 2,6 триллиона рублей. Объем портфеля увеличился на 27% — до 4,7 триллиона рублей, передает агентство «Прайм».

«По итогам нынешнего года ВТБ ожидает рост розничного рынка в России на 12% (по портфелю), сам банк намерен расти выше этих значений», — заявил Печатников.

Число активных клиентов-физлиц банка за прошлый год выросло до 16 миллионов — это порядка 20% экономически активного населения страны.

Печатников добавил, что в текущем году ВТБ собирается нарастить клиентскую базу до 18,9 миллиона человек, что на 42% выше допандемийного уровня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦБ ужесточает правила: получить кредит будет сложнее.

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