ФАС призвала производителей сдерживать цены на сахар

ФАС призвала производителей сдерживать цены на сахар
Производителям советуют ограничить максимальную наценку и запретить перепродажу сахара. Фото: Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям сахара рекомендации о недопущении роста цен на продукцию.

Более 70 компаниям-производителям направлены письма от ФАС с рекомендацией о сдерживании роста цен на сахар, сообщают «Известия».

ФАС порекомендовала производителям сахара включить в торговую политику сведения о ценах, а также правила работы с дистрибьюторами. Им советуют ограничить максимальную наценку и запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли.

Как отмечают эксперты, рекомендации ФАС могут дать краткосрочный эффект, но в перспективе меры грозят снижением конкуренции и числа производителей на рынке.

Более действенными, по мнению экспертов, будут меры, направленные на повышение прозрачности рынка, стимулирование роста посевов сахарной свеклы и модернизацию производства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что годовая инфляция в России в конце января приблизилась к 9%.

рост цен сахар сдерживание цен фас цены на сахар


 

Новости партнеров
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Плевать на бабушку? Вскрылись возможные проблемы в отношениях Стаса и Эдиты Пьехи
Плевать на бабушку? Вскрылись возможные проблемы в отношениях Стаса и Эдиты Пьехи
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФАС призвала производителей сдерживать цены на сахар
ЦБ России говорит о повышении ключевой ставки по вкладам
ПФР начнет начислять пенсионерам повышенные пенсии с 3 февраля
ВТБ не исключил рост ставок по кредитам, если ЦБ повысит ключевую ставку
Надругавшийся над трехлетней дочерью знакомого петербуржец задержан
Во Всеволожске домушники вынесли из квартиры почти 1 млн рублей, пока ...
Аналитик перечислил наиболее взламываемые в России пароли
Россияне на удаленке увеличили покупки офисных принадлежностей на 82%