ФАС призвала производителей сдерживать цены на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям сахара рекомендации о недопущении роста цен на продукцию.

Более 70 компаниям-производителям направлены письма от ФАС с рекомендацией о сдерживании роста цен на сахар, сообщают «Известия».

ФАС порекомендовала производителям сахара включить в торговую политику сведения о ценах, а также правила работы с дистрибьюторами. Им советуют ограничить максимальную наценку и запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли.

Как отмечают эксперты, рекомендации ФАС могут дать краткосрочный эффект, но в перспективе меры грозят снижением конкуренции и числа производителей на рынке.

Более действенными, по мнению экспертов, будут меры, направленные на повышение прозрачности рынка, стимулирование роста посевов сахарной свеклы и модернизацию производства.

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