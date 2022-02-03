Годовая инфляция в России в конце января приблизилась к 9%

Годовая инфляция в России в конце января приблизилась к 9%
В годовом выражении рост инфляции на 28 января составил 8,82%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Инфляция в России за неделю с 22 по 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении против 8,64% неделей ранее.

В обзоре Минэкономразвития РФ говорится, что с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19%, неделей ранее наблюдался рост на 0,22%. В годовом выражении рост инфляции на 28 января составил 8,82%.

Согласно прогнозам Центробанка, по итогам месяца годовая инфляция составит 8,7-8,9%.

Самый высокий рост цен с 22 по 28 января наблюдался на плодоовощную продукцию (1,1%), сахар, мясные консервы для детского питания и обеды в заведениях общепита (0,7%), молоко (0,6%), пшеничную муку, вермишель, молочные смеси для детского питания, соль и чай (0,5%).

Цены на мясо кур снизились 0,3%, на куриные яйца — на 1%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российских пенсионеров предупредили о новом витке инфляции с 28 января.

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