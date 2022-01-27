Российских пенсионеров предупредили о новом витке инфляции с 28 января

Эксперт уверена, что 28 января Росстат зафиксирует еще одно повышение, так как цены на продовольственные товары продолжают расти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Эксперт уверена, что 28 января Росстат зафиксирует еще одно повышение, так как цены на продовольственные товары продолжают расти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российских пенсионеров предупредили о грядущем витке роста цен на продукты питания и жизненно важные товары, который обесценит их проиндексированные пенсионные выплаты. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, 28 января Росстат опубликует данные по инфляции, и цифры точно не понравятся пожилым гражданам. Статистическая служба теперь публикует новую информацию по инфляции не по понедельникам, а по пятницам. По утверждению специалистов, это позволяет точнее учитывать стоимость товаров, сообщил PRIMPRESS.

По последним данным, к 21 января инфляция в стране выросла на 0,88%. Годовой уровень инфляции с учетом этих данных составил 8,64%. В среднем в сутки в январе 2022 года цены повышались на 0,042%, что существенно выше, чем годом ранее.

Киреева отметила, рост цен на продукты не прекращается. По ее мнению, 28 января будет вновь зафиксировано повышение, что приведет к еще большей девальвации пенсионных выплат.

Напомним, торговые сети ограничили наценку в 10%, но только на некоторые продукты. Первыми о снижении максимальной надбавки и закреплении ее на уровне, не превышающим 10%, сообщила пресс-служба торговой сети «Магнит». Цены будут отрегулированы на 200 наименований товаров 25 категорий. Тем не менее экономисты и простые потребители опасаются, что недостаток прибыли ретейлеры будут компенсировать увеличением цен на другие категории товаров, не входящие в базовый набор Росстата. А значит данные о реальном росте инфляции будут некорректными.

В ФАС подчеркнули, что стоимость товаров премиум-класса, которые не входят в список регулярных покупок, торговые сети устанавливают самостоятельно. Здесь регуляторами выступают рынок и свободная конкуренция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 февраля 2022 году будут увеличены выплаты пенсионерам, которые являются федеральными льготникам. Не так давно правительство утвердило размер индексации дополнительных денежных сумм. После января ожидается увеличение выплат пенсионерам на 8,4 процента. Такой показатель стал рекордным в связи с тем, что за 2021 год в стране сильно вырос уровень инфляции, до 8,39%.