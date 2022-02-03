«В закрытом гробе и тишине»: похороны утонувшей на Крещение прошли на Озерковском кладбище

В Ленобласти прошли похороны утонувшей на Крещение женщины. Погребение прошло в тесном кругу самых близких к погибшей людей.

Женщину похоронили 1 февраля на Озерковском кладбище Всеволожского района в Ленинградской области. Об этом сообщает «НТВ» со ссылкой на представителя администрации кладбища. Отмечается, что тело было предано земле в закрытом гробу.

Как сообщает «KP.RU» с места события, погребение прошло в белом лакированном гробу и практически в полной тишине. Одним из первых на кладбище приехал муж погибшей, следом подошло еще порядка самых близких 30 людей. Подчеркивается, что дата похорон держалась в секрете, о ней знали только небольшое количество человек. На погребении присутствовал 10-летний сын погибшей женщины, который стал свидетелем трагедии, произошедшей с мамой.

После прибытия гроба в катафалке, женщину отпевали в небольшой часовне на самом кладбище. Перед этой процедурой, пришедшие проститься подошли к гробу, чтобы прикоснуться к женщине, хоть и через крышку. Таким образом усопшую проводили в последний путь здесь, на земле.

Закончив отпевание, процессия выдвинулась к могиле. Никто не вымолвил ни слова, пока гроб не опустили в землю, только после этого присутствующие дали волю слезам. Отмечается, что первой на прикрытую еловыми ветками могилу возложила цветы мать погибшей, после один за одним посыпались гвоздики, розы, хризантемы и венки с надписью «Помним. Любим. Скорбим. От мамы, брата и сестры».

После окончания церемонии у могилы погибшей остались родные, которые развернули небольшой столик и в течение нескольких минут устроили поминки погибшей.

Трагедия произошла 19 января на реке Оредеж. Решившись окунуться на Крещение, женщина не справилась с течением, которое затянуло ее и не предоставило возможности выбраться обратно. Присутствующие рядом пытались оказать помощь, но все было тщетно. Женщина ушла под воду на глазах свой семьи: мужа и детей.

Очень долго тело не могли найти, родные и близкие не верили в факт смерти женщины. «Пока нет тела, нельзя хоронить человека», — говорили они. Спасателям все-таки удалось найти утонувшую спустя 9 дней после трагедии в 150 метрах от Рождественского моста. Супруг погибшей опознал тело.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тело женщины, утонувшей в крещенской купели в реке Оредеж в Ленобласти, обнаружили с помощью подводных камер, о чем рассказали спасатели.