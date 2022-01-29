Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины нашли с помощью подводных камер

Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины нашли с помощью подводных камер
Тело утонувшей в Ленобласти на Крещение обнаружено. Фото: СК РФ

Тело 40-летней женщины, утонувшей в крещенской купели в реке Оредеж в Ленобласти, обнаружили с помощью подводных камер. Об этом рассказали спасатели.

Развернутая операция по поиску тела женщины началась 24 января. Тело женщины нашли в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в одном километре от проруби.

Как сообщил «Московский комсомолец», обнаружить погибшую удалось благодаря подводным камерам (дронам).

Трагедия произошла 19 января на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района. Женщина прыгнула в самодельную прорубь, но уже не всплыла — подводное течение унесло ее под лед. Все произошло на глазах у детей. Супруг пострадавшей ринулся за ней в воду, однако найти ее не сумел.

Тело было найдено 28 января. Его обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста, что в одном километре от проруби.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему поиски тела утонувшей в купели в Ленобласти женщины заняли так много времени.

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Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины нашли с помощью подводных камер
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