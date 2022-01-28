Водолазы объяснили, почему тело утонувшей на крещенских купаниях женщины нашли только сейчас

В водолазной группе «ДобротворецЪ» дали объяснение, почему поиски тела утонувшей в купели в Ленобласти женщины заняли так много времени.

О подробностях поисковой операции на реке Оредеж в Гатчинском районе рассказала Кристина Румянцева из пресс-службы водолазной группы. Она отметила, что место, где 26 января закончились поиски, находится перед тем местом, где было обнаружено тело. Из-за находившихся в воде коряжника и топляка поиски до туда не дошли. В связи с этим реку обследовали от места утопления и уже вниз по течению.

«За два дня наших поисковых мероприятий мы обследовали более 600 метров акватории. Также проблемы возникли из-за плохой видимости под водой», — цитируют Румянцеву «Невские новости».

Трагедия произошла 19 января на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района. Женщина прыгнула в самодельную прорубь, но уже не всплыла — подводное течение унесло ее под лед. Все произошло на глазах у детей. Супруг пострадавшей ринулся за ней в воду, однако найти ее не сумел.

Тело было найдено 28 января. Его обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста, что в одном километре от проруби.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что супруг опознал тело утонувшей на крещенских купаниях женщины в Ленобласти.