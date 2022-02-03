Пиковый рост цен на продукты в России главным образом связан с подорожанием молока и масла

Пиковый рост цен на продукты в России главным образом связан с подорожанием молока и масла
Рост цен на продовольствие с 2011 года главным образом связан с подорожанием молока и масла. Фото: pixabay.com

На настоящий момент цены в России выросли до максимума с апреля 2011 года.

В январе мировой индекс цен на продовольствие в России вырос на 1,1% по сравнению с декабрем. Увеличение стоимости связано главным образом с тем, что поднялась стоимость молочных продуктов и растительного масла трех видов: пальмового, рапсового и подсолнечного. Цены снизилась только на сахар. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Индекс на молочную продукцию растет пятый месяц подряд. Больше всего выросли цены на сухое и обычное молоко, а также сливочное масло.

В начале января также вырос индекс цен на зерновые, но незначительно, при этом самой дорогой стала кукуруза из-за опасений вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии. Индекс цен на нее вырос на 3,8%. Также подорожал рис, а вот на пшеницу цены упали.

Стала дороже и мясная продукция, больше всего — говядина. Свинина выросла в цене незначительно, баранина и мясо птицы продолжает дешеветь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерам напомнили, что в скором времени ожидается подорожание продуктов, повышение тарифов на мусор и введение нового налога.

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