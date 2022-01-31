«Подорожание продуктов, налоги и тариф на мусор»: чем расстроили российских пенсионеров

&#171;Подорожание продуктов, налоги и тариф на мусор&#187;: чем расстроили российских пенсионеров
Чем расстроили российских пенсионеров. Фото: Pixabay

Пожилым людям в России напомнили, что в скором времени ожидается подорожание продуктов, повышение тарифов на мусор и введение нового налога.

О неприятных подарках будущего в стране предупредил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с изданием PRIMPRESS. По его мнению, о нововведениях февраля необходимо знать в первую очередь пенсионерам.

Уже с 1 февраля ожидается увеличение ежемесячных расходов на продовольственные товары, в связи с чем пенсионерам нужно быть чрезвычайно осторожными и планировать свой бюджет заранее.

Специалист отметил, что в феврале цены повысятся на основные продукты питания, среди которых морковь, картофель, растительное масло, гречка и сахар. Инфляция в России продолжает расти, в связи с чем стабилизации цен в ближайшее время ждать не следует.

Эксперт также подчеркнул, что феврале повысится тариф на вывоз мусора. Так, некоторым пожилым людям придется заплатить новый налог с банковских вкладов, размер которого составит 13%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что индекс роста прожиточного минимума для пенсионеров в России повлияет на размер пенсий.

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