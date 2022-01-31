Стало известно, у кого будет повышение пенсий на 7,7% в феврале

Стало известно, у кого будет повышение пенсий на 7,7% в феврале
Повышенные выплаты по страховой части начались уже с января. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Индекс роста прожиточного минимума для пенсионеров повлияет на размер пенсий. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Юлия Финогенова.

Она напомнила, что страховая часть пенсии, которая изначально была проиндексирована на 5,9%, теперь будет пересчитана по ставке 8,6%. Повышенные выплаты по страховой части начались уже с января. А вот социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят только в апреле, сообщает «Прайм». Предполагаемая ставка индексации составит 7,7%.

Предполагается, что среднегодовой размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам будет на уровне 18 521 рубль. Социальная пенсия будет ниже и составит всего 10 307 рублей. Эти выплаты только для людей пожилого возраста, которые нигде официально не работают.

В 2022 году показатели инфляции были скорректированы, исходя из итогов 2021 года. Соответственно им будет проведена индексация по ставкам выше, чем предполагалось. Если изначально планировалось повысить выплаты на 4,3%, то в январе 2022 года процентная ставка была пересмотрена: индексация пройдет на уровне 5,8%.

С этого года воспользоваться правом на выплаты по накопительной части пенсий смогут женщины 1967 года рождения и старше. Но только те, кто в настоящий момент не работает официально и был уволен с последнего места работы по сокращению или ликвидации предприятия.

Предполагаемый средний размер выплаты – 2613 рублей.

Сумма может сильно отличаться и зависит от многих факторов: места проживания и регионального коэффициента, суммы взносов в накопительную часть, полученного инвестиционного дохода. Для того, чтобы узнать точную сумму выплаты, достаточно заглянуть в соответствующий раздел на портале госуслуг.

Пенсионный фонд России опубликовал данные о повышении ставки индексации страховой части пенсии до 8,6%. Закон об этом был подписан президентом 28 января. По сообщениям ПФР, повышение затронет 30,8 миллионов неработающих пенсионеров, а для выплат понадобится дополнительное финансирование в 172,8 млрд рублей.

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